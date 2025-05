BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

ИмеBUNNY

Място в класиранетоNo.2988

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)10.85%

Циркулиращо предлагане510,232

Максимално предлагане1,000,000

Общо предлагане910,789

Скорост на циркулация0.5102%

Дата на издаване2021-04-12 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена553.31998667,2021-04-27

Най-ниска цена0.04512060669859712,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

