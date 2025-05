BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

ИмеBUBBLE

Място в класиранетоNo.1751

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане2,028,190,660.58

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.2028%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.012958719190251067,2024-05-17

Най-ниска цена0.000667583761479591,2025-04-20

Публичен блокчейнETH

ВъведениеImaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.