Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

ИмеBTT

Място в класиранетоNo.100

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане986,061,142,857,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане990,000,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-02-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.000120 USDT

Рекорд за всички времена0.000003054389068335,2022-01-18

Най-ниска цена0.000000365670530465,2023-10-13

Публичен блокчейнTRX

Сектор

Социални медии

