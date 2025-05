BSPT

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

ИмеBSPT

Място в класиранетоNo.5196

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване2022-02-17 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,05 USDT

Рекорд за всички времена0.13911373768667282,2022-02-18

Най-ниска цена0.000046788675485017,2025-04-26

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

