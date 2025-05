BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

ИмеBSCS

Място в класиранетоNo.2178

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане253,677,373.97109443

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане392,544,039.9710944

Скорост на циркулация0.5073%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.26045351,2021-05-02

Най-ниска цена0.001852045416657116,2025-03-11

Публичен блокчейнBSC

