BSCPAD

$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

ИмеBSCPAD

Място в класиранетоNo.1869

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.42%

Циркулиращо предлагане79,211,621

Максимално предлагане0

Общо предлагане175,600,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.44383087,2021-03-07

Най-ниска цена0.016295523569938925,2025-05-04

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

