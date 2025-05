BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

ИмеBRAWL

Място в класиранетоNo.2206

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане8,805,610,436.959196

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане9,999,441,090.619734

Скорост на циркулация0.8805%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.006581150523754759,2024-04-01

Най-ниска цена0.000058965257109979,2025-04-24

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеBitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.