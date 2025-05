BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Място в класиранетоNo.867

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.34%

Циркулиращо предлагане147,218,705.3901309

Максимално предлагане200,000,000

Общо предлагане200,000,000

Скорост на циркулация0.736%

Дата на издаване2021-04-08 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.92578088,2021-04-09

Най-ниска цена0.08888286679092376,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

