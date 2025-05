BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Място в класиранетоNo.1523

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.62%

Циркулиращо предлагане9,390,930.32215674

Максимално предлагане13,666,000

Общо предлагане9,390,930.32215674

Скорост на циркулация0.6871%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена39.99008268429096,2021-11-08

Най-ниска цена0.250611104420171,2025-04-06

Публичен блокчейнSONIC

