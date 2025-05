BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

ИмеBONK

Място в класиранетоNo.57

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0004%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане79,341,612,594,806.48

Максимално предлагане88,872,433,754,423.19

Общо предлагане88,811,420,146,853.1

Скорост на циркулация0.8927%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000059156192429551,2024-11-20

Най-ниска цена0.000000091971686428,2022-12-30

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеBonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.