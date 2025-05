BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

ИмеBONE

Място в класиранетоNo.470

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.66%

Циркулиращо предлагане229,923,350.6228802

Максимално предлагане250,000,000

Общо предлагане249,999,401.82484713

Скорост на циркулация0.9196%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена41.67355339721391,2021-09-13

Най-ниска цена0.19739452444027134,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.