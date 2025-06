BOBER

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

ИмеBOBER

Място в класиранетоNo.4877

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане6 969 393 998

Общо предлагане6 969 393 998

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.001554678491517715,2024-11-27

Най-ниска цена0.00016167950826132,2025-04-07

Публичен блокчейнEGLD

Въведение$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.