Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

ИмеBOBA

Място в класиранетоNo.919

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)5.42%

Циркулиращо предлагане171,624,231.86

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.3432%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.9879991275196645,2021-11-25

Най-ниска цена0.06709533464059267,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

