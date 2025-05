BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

ИмеBMT

Място в класиранетоNo.703

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)5.97%

Циркулиращо предлагане323,713,250

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.3237%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.3212330971816307,2025-03-18

Най-ниска цена0.07139653608192853,2025-03-12

Публичен блокчейнSOL

