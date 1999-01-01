BLUM

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

ИмеBLUM

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнTONCOIN

ВъведениеBlum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
Търсене
Любими
BLUM/USDT
Blum
----
--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (BLUM)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Информация
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Пазарни сделки
Спот
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
BLUM/USDT
--
--
‎--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (BLUM)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Информация
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
Loading...