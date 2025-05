BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Място в класиранетоNo.628

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)16.19%

Циркулиращо предлагане305,592,958

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.3055%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8407586553598296,2024-12-15

Най-ниска цена0.057467810972881075,2025-04-07

Публичен блокчейнSUI

Сектор

Социални медии

