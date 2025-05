BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

ИмеBLUEMOVE

Място в класиранетоNo.1383

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане217 500 000

Максимално предлагане300 000 000

Общо предлагане300 000 000

Скорост на циркулация0.725%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.2414166920123846,2023-02-09

Най-ниска цена0.007666537267199644,2025-04-15

Публичен блокчейнAPTOS

ВъведениеBlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.