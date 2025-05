BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

ИмеBLOCKASSET

Място в класиранетоNo.925

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.40%

Циркулиращо предлагане172,811,307.79

Максимално предлагане320,000,000

Общо предлагане316,493,482.1

Скорост на циркулация0.54%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5485619885603312,2022-01-18

Най-ниска цена0.015511059945465061,2022-12-19

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

