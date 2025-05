BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

ИмеBKN

Място в класиранетоNo.841

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,56

Циркулиращо предлагане72.472.018,84924717

Максимално предлагане143.000.000

Общо предлагане143.000.000

Скорост на циркулация0.5067%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.363698643727798,2024-03-28

Най-ниска цена0.07598068547152313,2023-10-20

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.