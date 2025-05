BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

ИмеBIZA

Място в класиранетоNo.1584

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане2,677,034,361

Максимално предлагане3,800,000,000

Общо предлагане3,800,000,000

Скорост на циркулация0.7044%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.03696337522917914,2022-11-06

Най-ниска цена0.00073821718670139,2024-06-25

Публичен блокчейнBIZA

Сектор

Социални медии

