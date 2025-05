BITCI

BITCI coin is the main coin of Bitcichain blockchain. Bitcichain is private proof of Authority (PoA) Blockchain Network. Bitcichain is designed to provide blockchain solutions businesses. Every single token project is backed by realworld businesses. sports club, construction companies, energy companies etc. Every new business who joins the bitcichain network gets a private node to keep the blockchain decentralised. Most of the blockchain projects cover online and fintech solutions. Any business who wants to be on Bitcichain has to have physical real word assets. Energy company with energy plants, construction company with constructed estates, Sportclubs with players and teams etc.

ИмеBITCI

Място в класиранетоNo.2287

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане7,708,828,412

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане20,872,348,887

Скорост на циркулация0.077%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.12059358,2021-04-06

Най-ниска цена0.000058295696008038,2025-05-28

Публичен блокчейнBITCI

ВъведениеBITCI coin is the main coin of Bitcichain blockchain. Bitcichain is private proof of Authority (PoA) Blockchain Network. Bitcichain is designed to provide blockchain solutions businesses. Every single token project is backed by realworld businesses. sports club, construction companies, energy companies etc. Every new business who joins the bitcichain network gets a private node to keep the blockchain decentralised. Most of the blockchain projects cover online and fintech solutions. Any business who wants to be on Bitcichain has to have physical real word assets. Energy company with energy plants, construction company with constructed estates, Sportclubs with players and teams etc.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.