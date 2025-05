BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

ИмеBIST

Място в класиранетоNo.2268

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,00

Циркулиращо предлагане57.402.226

Максимално предлагане99.000.000

Общо предлагане99.000.000

Скорост на циркулация0.5798%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.36994173,2021-05-18

Най-ниска цена0.006156623433934821,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

