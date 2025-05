BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Място в класиранетоNo.544

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане6,075,000,000

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане29,441,428,003

Скорост на циркулация0.0607%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена137.18120176153352,2024-12-09

Най-ниска цена0.000879298085739812,2024-12-09

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

