BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

ИмеBFTOKEN

Място в класиранетоNo.2177

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,91

Циркулиращо предлагане31.973.060,9185

Максимално предлагане1.000.000.000

Общо предлагане1.000.000.000

Скорост на циркулация0.0319%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.08334376693291244,2025-05-07

Най-ниска цена0.01927782984054597,2025-05-27

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

