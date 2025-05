BETA

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

ИмеBETA

Място в класиранетоNo.2085

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,01%

Циркулиращо предлагане919 696 970

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.9196%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.634595392929911,2021-10-08

Най-ниска цена0.000359946449915181,2025-04-16

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

