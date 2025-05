BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

ИмеBEL

Място в класиранетоNo.767

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.04%

Циркулиращо предлагане80,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-09-09 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.75 USDT

Рекорд за всички времена10.0337760204,2020-09-15

Най-ниска цена0.22109862639902686,2022-05-12

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.