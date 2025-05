BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

ИмеBDP

Място в класиранетоNo.1496

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.34%

Циркулиращо предлагане52,278,856.08827953

Максимално предлагане80,000,000

Общо предлагане64,923,252.85185185

Скорост на циркулация0.6534%

Дата на издаване2021-03-04 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена15.00228273,2021-03-07

Най-ниска цена0.01474429158777362,2022-12-19

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBig Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.