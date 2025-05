BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

ИмеBCCOIN

Място в класиранетоNo.1906

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.45%

Циркулиращо предлагане10,000,000

Максимално предлагане150,000,000

Общо предлагане70,000,000

Скорост на циркулация0.0666%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена31.27256325463208,2024-04-28

Най-ниска цена0.029521368654668333,2025-04-08

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеBlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.