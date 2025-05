BBL

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

ИмеBBL

Място в класиранетоNo.2340

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане944,398,949.5522338

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.9443%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.45241670519348387,2024-02-28

Най-ниска цена0.000258220372620963,2025-05-06

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBeoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.