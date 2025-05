BBF

[Baby Shark Bubble Fong Friends] is inspired by the classic arcade-puzzle games that have stood the test of time. The popular classic arcade genre was chosen to provide players with a fun and engaging gameplay as well as to lower the requirement of game understanding needed to succeed in the game. Baby Shark Bubble Fong Friends is a combination of the classic ‘bubble shooter’ game style that everyone knows and loves and the recently popularized Battle Royale style.

ИмеBBF

Място в класиранетоNo.1947

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.09%

Циркулиращо предлагане186,498,337

Максимално предлагане0

Общо предлагане700,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена34.008843495335185,2022-03-29

Най-ниска цена0.005849607856997786,2025-02-26

Публичен блокчейнETH

Въведение[Baby Shark Bubble Fong Friends] is inspired by the classic arcade-puzzle games that have stood the test of time. The popular classic arcade genre was chosen to provide players with a fun and engaging gameplay as well as to lower the requirement of game understanding needed to succeed in the game. Baby Shark Bubble Fong Friends is a combination of the classic ‘bubble shooter’ game style that everyone knows and loves and the recently popularized Battle Royale style.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.