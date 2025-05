BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

ИмеBAX

Място в класиранетоNo.1589

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане76,659,947,394

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане96,000,000,000

Скорост на циркулация0.7665%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.003376659937202931,2018-04-27

Най-ниска цена0.0000161,2021-01-11

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBabb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.