Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Място в класиранетоNo.736

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%10,66

Циркулиращо предлагане425.250.000

Максимално предлагане2.100.000.000

Общо предлагане425.250.000

Скорост на циркулация0.2025%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.09177061454901096,2025-05-23

Най-ниска цена0.018389388782512995,2025-04-18

Публичен блокчейнBSC

