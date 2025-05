BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

ИмеBAL

Място в класиранетоNo.454

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)15.83%

Циркулиращо предлагане63,512,265.95836401

Максимално предлагане96,150,704

Общо предлагане68,480,302.52191274

Скорост на циркулация0.6605%

Дата на издаване2020-06-24 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена74.77226165,2021-05-04

Най-ниска цена0.7530492732247144,2025-04-08

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBalancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.