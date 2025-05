BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

ИмеBADGER

Място в класиранетоNo.796

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)102.82%

Циркулиращо предлагане20,382,502.43889186

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане21,000,000

Скорост на циркулация0.9705%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена89.50387575,2021-02-09

Най-ниска цена0.7534487788836807,2025-04-16

Публичен блокчейнETH

