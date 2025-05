AZERO

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

ИмеAZERO

Място в класиранетоNo.1107

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.26%

Циркулиращо предлагане266,778,951

Максимално предлагане0

Общо предлагане336,231,180

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.0914521459781383,2022-04-14

Най-ниска цена0.0354017026237892,2025-05-27

Публичен блокчейнAZERO

Сектор

Социални медии

