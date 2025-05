AWARE

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

AWARE

Място в класиранетоNo.2457

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане36,825,134

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.3682%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.08194072435007951,2025-01-22

Най-ниска цена0.004813035134698013,2025-05-17

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.