AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

ИмеAVT

Място в класиранетоNo.1106

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.93%

Циркулиращо предлагане6,000,000

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане10,000,000

Скорост на циркулация0.6%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена11.093199729919434,2017-09-12

Най-ниска цена0.0291590858799,2020-05-06

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

