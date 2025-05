AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Място в класиранетоNo.620

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)17,64%

Циркулиращо предлагане161 683 998

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане162 250 000,8

Скорост на циркулация0.1616%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.4376502589895284,2025-02-12

Най-ниска цена0.19392439618728555,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

