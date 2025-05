AVG

Avocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

ИмеAVG

Място в класиранетоNo.2548

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане25,468,016

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.0254%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.7363747279953667,2022-01-03

Най-ниска цена0.004996187067173609,2025-04-08

Публичен блокчейнETH

ВъведениеAvocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.