AUTOS

Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

ИмеAUTOS

Място в класиранетоNo.1178

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане493,267,074

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.4932%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07435012003740513,2025-01-06

Най-ниска цена0.007842395970852957,2025-04-20

Публичен блокчейнETH

ВъведениеRevolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.