Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Място в класиранетоNo.518

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.18%

Циркулиращо предлагане605,921,992

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане999,867,303

Скорост на циркулация0.6059%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена35.429399334216264,2022-01-16

Най-ниска цена0.04756432776797119,2023-10-19

Публичен блокчейнETH

