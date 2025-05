ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

ИмеATT

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане125,275,489

Максимално предлагане0

Общо предлагане2,100,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2024-10-26 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.2 USDT

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнMATIC

Сектор

Социални медии

