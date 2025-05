ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

ИмеATH

Място в класиранетоNo.126

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.48%

Циркулиращо предлагане9,084,674,961

Максимално предлагане42,930,966,511.91401

Общо предлагане42,000,000,000

Скорост на циркулация0.2116%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6429335801913781,2024-06-12

Най-ниска цена0.024430599906132534,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

