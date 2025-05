ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

ИмеASM

Място в класиранетоNo.1940

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.17%

Циркулиращо предлагане4,399,959

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане10,000,000

Скорост на циркулация0.4399%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.753173777433573,2023-02-08

Най-ниска цена0.22074050676539153,2025-04-07

Публичен блокчейнCHZ

