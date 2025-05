ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

ИмеARPA

Място в класиранетоNo.637

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.58%

Циркулиращо предлагане1,519,586,598.3877385

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,999,999,999.9877386

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-04-26 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.02 USDT

Рекорд за всички времена0.2751607677412158,2021-11-03

Най-ниска цена0.00348694370424,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

