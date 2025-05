ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

ИмеARKM

Място в класиранетоNo.285

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)30.78%

Циркулиращо предлагане225,100,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2251%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.9939637047529053,2024-03-10

Най-ниска цена0.28693406195211785,2023-10-19

Публичен блокчейнETH

ВъведениеARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.