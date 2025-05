APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

ИмеAPTM

Място в класиранетоNo.1514

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)111.44%

Циркулиращо предлагане3,899,287

Максимално предлагане2,100,000,000

Общо предлагане7,161,623.0425532

Скорост на циркулация0.0018%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.972488445629584,2025-04-11

Най-ниска цена0.7208375990263015,2025-04-24

Публичен блокчейнAPERTUM

Сектор

Социални медии

