ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Място в класиранетоNo.712

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)7.70%

Циркулиращо предлагане92,806,035

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане499,999,990

Скорост на циркулация0.1856%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.8325250957583354,2024-03-27

Най-ниска цена0.11245349995021983,2023-10-20

Публичен блокчейнETH

