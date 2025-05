APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

ИмеAPED

Място в класиранетоNo.2306

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)15.69%

Циркулиращо предлагане974,493

Максимално предлагане1,000,000

Общо предлагане1,000,000

Скорост на циркулация0.9744%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена15.828772100274763,2024-11-14

Най-ниска цена0.13723383845829235,2023-04-18

Публичен блокчейнETH

Въведение$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.