Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ИмеANYONE

Място в класиранетоNo.529

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.54%

Циркулиращо предлагане97,499,965.5404165

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.9749%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.2902790570354257,2024-12-01

Най-ниска цена0.22281469458291092,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

